Директору «Виктории» продлили арест

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и продлил срок содержания под стражей директору детского лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Чиновник заведения подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия – гибель трех несовершеннолетних детей», - напомнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.