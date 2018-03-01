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Крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ

Вчера, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Продолжая вызывающе нарушать Устав ООН, основополагающие нормы международного права, российские власти планируют провести 18 марта 2018 выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», – отметил он.

По словам Чубарова, проведение выборов президента РФ на временно оккупированной территории Крыма является незаконным, соответственно, граждане, принимающие непосредственное участие в их  подготовке и проведении, будут считаться нарушившими действующее законодательство Украины.

«Меджлис крымскотатарского народа отмечает беспрецедентное давление и прямые угрозы в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принудить их к участию в незаконных выборах.

Заметные слои населения - духовные лица, учителя, врачи, бизнесмены, сотрудники коммунальных предприятий и организаций, студенты, спортсмены, пенсионеры, находятся под жестоким морально-психологическим шантажом», – подчеркнул он.

В то же время, по словам Чубарова, Меджлис крымскотатарского народа, находясь в постоянном и тесном взаимодействии с соотечественниками, проживающими во всех городах и районах Крыма, отмечает, что абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов.

«Крымские татары демонстрируют верность принципам международного права и непоколебимость своей позиции в оценках российской оккупации Крыма, проявляют солидарность со всеми крымскими политзаключенными, выражают единение с семьями убитых и насильно похищенных соотечественников. Итак, крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму», – подытожил он


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