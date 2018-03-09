В Запорожье священника УПЦ Московского патриархата лишили прихода из-за его проукраинской позиции

В Запорожье священника УПЦ Московского патриархата Игоря Савву лишили прихода из-за его проукраинской позиции.

Как сообщает ТСН, по словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу ВСУ и отказывался вспоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла.

"Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, по которой высказывались к нам претензии, ко мне лично", - заявил священник.

О наказании отца неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили - служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении парней «спортивной внешности». Те покинули храм только после вызова полиции. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, приехал на место, общаться с верующими отказался, не стал он говорить и с журналистами.

В храме теперь будет править другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку имеет патриотическую позицию.