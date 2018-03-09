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Паралимпиада 2018: Украина завоевала третье "золото"

Сегодня, 09:02 citynews.net.ua | Напечатать

Игорь Рептюх завоевал третью золотую медаль для сборной Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане, в Южной Корее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Рептюх показал время 44 минуты 52,4 секунды, став первым в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем. Для спортсмена это уже вторая награда в Пхенчхане.

В первый день соревнований он в биатлонном спринте завоевал бронзовую медаль. На втором месте оказался француз Бенжамин Давье.

Норвежский спортсмен Хакону Олсруду завоевал бронзовую медаль. Еще один украинец Сергей Романюк стал седьмым. Таким образом, украинская сборная имеет уже 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на Паралимпиаде в Пхенчхане.


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