В Запорожской области 6 горняков госпитализированы после пожара на шахте

В Запорожской области 6 горняков госпитализированы после пожара на шахтеСегодня, 09:05
На шахте в Запорожской области произошел пожар, в результате которого 6 горняков госпитализированы. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, 8 марта около 12:43 в с. Малая Белозерка Васильевского района в шахте «Эксплуатационная» ЗАО «Запорожский железорудный комбинат», на горизонте 640 метров, произошло возгорание кабеля в грузовом стволе. В 14:06 возгорание было ликвидировано. На поверхность подняты 80 горняков. Жертв нет, 6 горняков госпитализированы.
К ликвидации аварии привлекалось 3 отделения Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС. Шахта работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.