В Киеве завтра перекроют движение на Крещатике

В Киеве завтра, 8 марта 2018 года, перекроют движение на Крещатике в связи с проведением "Большого женского ралли".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С целью популяризации и развития физической культуры и спорта распоряжением КГГА поддержали инициативу общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" относительно проведения 8 марта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", - говорится в сообщении. Как отмечается, на ул. Крещатик завтра с 8:00 до 22:00 будет запрещено движение всех видов транспорта.

"Департамента здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника", - говорится в сообщении.