Собчак просит посольство Украины разрешить ей поездку в Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.

Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы.

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - сказала Собчак.

Так она ответила на вопрос том, собирается ли она как кандидат в президенты РФ съездить в этот регион.