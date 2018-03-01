Кабмин решил объявить о завершении кризисной ситуации с газом с 7 марта

Кризисный комитет при Министерстве энергетика и угольной промышленности Украины решил объявить о завершении кризисной ситуации с газом с 7 марта 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава пресс-службы ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переходе в штатный режим работы с 7 марта 2018 года", - написал он.