Бойцы ГСЧС спасли мужчину, который упал в вентиляционную шахту на территории аглофабрики "ММК Ильича" в Мариуполе 5 марта, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, спустились в шахту глубиной 6 метров и на жестких носилках транспортировали пострадавшего по кабельному туннелю, после чего с помощью спасательных веревок подняли на поверхность и передали работникам скорой помощи.

От Главного управления привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.