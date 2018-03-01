В Краматорске в реанимации умерла девочка, получившая травму в школе

В поселке Веселый в помещении 18-й школы 22 февраля шестилетняя Алина получила тяжелую черепно-мозговую травму. По информации городского Управления образования, в этот день в школе проводились подготовительные занятия для будущих первоклассников. После занятий, около 17 часов, шестилетняя девочка, спускаясь по лестнице, решила перепрыгнуть через ступеньку. Во время прыжка Алина упала и сильно ударилась головой о кафельный пол.

Медики горбольницы №3 сделали все возможное, но спасти девочку не удалось. "Ей три раза запускали сердце, но вчера в 23.00 Алины не стало. Операция была проведена девочке бесплатно, все медикаменты тоже предоставлялись бесплатно. Единственное, на что тратились родные, это предметы гигиены. Мы сделали все, что могли, все, что было в наших силах", — сказали врачи.