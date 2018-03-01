Оккупанты в Крыму провели учения по поиску субмарин

Сегодня, 5 марта, в оккупированном Россией Севастополе оккупанты провели учения по отработке мероприятий по обнаружению подводных объектов.

Об этом сегодня заявил начальник отдела информационного обеспечения оккупационного флота РФ Вячеслав Трухачев.

"В период проведения летных смен экипажи вертолетов, прибывших в зону проведения тренировки, осуществили учебный поиск подводных лодок условного противника. Специалисты авиационной комендатуры отработали задачи по организации безопасных полетов вертолетов, обеспечивая их связью и необходимыми данными при перелетах", – отметил представитель оккупантов.

По его словам, в учениях приняли участие экипажи вертолетов Ка-27ПЛ из состава смешанного морского авиационного полка Морской авиации и ПВО Черноморского флота.