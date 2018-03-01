В Кропивницком из-за снега обрушилась крыша в больнице

На здании учреждения "Центральная городская больница" в Кропивницком обрушилась крыша пищеблока из-за накопления снега.

Об этом во время аппаратного совещания сообщил городской председатель Андрей Райкович, - сообщает УНН.

"В Центральной городской больнице обрушилась крыша пищеблока. Необходимо присоединиться к ликвидации последствий и выполнению ремонтных работ. Мы запланировали там выполнения работ в плановом порядке, но не успели, чистить крыши невозможно было", - сказал Райкович.