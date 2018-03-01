На еще два международных поезда можно купить билеты онлайн

«Укрзализныця» расширяет перечень международных поездов, на которые можно приобрести билеты в режиме онлайн. С 5 марта такие проездные документы можно будет приобрести на поезда № 36/35 Одесса - Перемышль и № 753/754 Ковель – Хелм, сообщили в пресс-службе общества.

«Железнодорожники продолжают работать над расширением количества международных поездов, на которые можно купить билет через интернет», - сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

В прошлом году услуга приобретения билетов через интернет была внедрена на международные поезда № 705/706, 715/716 Киев - Перемышль и 751/752 Здолбунов - Хелм.

«Внедряем онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса - Перемышль и № 753/754 Ковель - Хелм. Опция доступна с 5 марта. Это удобная и популярная среди пассажиров услуга. Как свидетельствует статистика, через интернет пассажиры покупают более 40% билетов. К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но мы имеем четкую цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении», - рассказал Кравцов.

Он напомнил, что приобретенные билеты через интернет не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне или распечатав заранее, сразу идти к поезду. К тому же билет, оформленный онлайн, практически невозможно потерять – его можно печатать неограниченное количество раз из письма, приходящего на электронную почту пассажира.

Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения (в том числе региональные), кроме дополнительных. На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, и его необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.

Для приобретения билетов онлайн пассажиры могут воспользоваться официальным сервисом «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua