Корь в Украине: на Закарпатье за неделю зарегистрировано 158 случаев заболевания

На Закарпатье за неделю зарегистрировано 158 случаев заболевания корью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации.

"За последнюю неделю зарегистрировано 158 случаев кори, что на 7% больше чем на предыдущей неделе (148 случаев). Заболели 127 детей (81%) и 31 взрослый (19%). Уровень госпитализации составляет 76%. Увеличение случаев кори произошло за счет возрастных групп 1-4 года и 5-9 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на Закарпатье продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия. В частности, в Межгорском районе до 7 марта приостановлен учебный процесс в учебных и дошкольных заведениях. В общем, с начала года на Закарпатье зарегистрировано 1187 случаев кори.