ЕС продлил санкции против Януковича и его команды

Совет Европейского Союза в понедельник продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, - пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 года действие замораживания активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

Отдельно отмечено, что ограничительные меры в отношении двух лиц не были расширены.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева. Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС 6 марта.

21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.