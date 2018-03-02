Прокуратура открыла дело о возможном превышении полномочий силовиками под Радой и нападении на журналистов

Прокуратурой города Киева проверяет информацию в средствах массовой информации о возможных неправомерных действий полицейских во время событий разгона палаточного городка и избиения протестующих рядом с Верховной Радой Украины на ул. Грушевского 3 марта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура Киева открыла уголовное производство с целью проверки информации о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время сегодняшнего разгона протестующих под Верховной Радой.

Также в субботу, 3 марта, прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования работником полиции профессиональной деятельности журналиста издания «Радио Свобода».

Журналист Сергей Нужненко рассказал, что в то время как он, находясь около здания Верховной Рады Украины на ул. Грушевского осуществлял видеосъемку утренних событий, к нему с спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применил спецсредство - брызнул газовым баллончиком в лицо.



Видео - Радио Свобода

С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Кроме журналиста Радио Свобода, в прокуратуру с жалобами на незаконные действия силовиков обратились еще двое сотрудников СМИ - Богдан Кутепов (Hromadske) и Владислав Красинский (Insider).