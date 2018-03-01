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Лысенко: В Кувейт хотели отправить контрабандой 92 кг амфетамина

Сегодня, 18:30 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт против двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ, а также в попытке их контрабанды.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

В Одесской области сотрудниками прокуратуры и СБУ в области, а также Южного регионального управления Госпогранслужбы были обнаружены 92 кг контрабандного амфетамина, который должны были отправить в Кувейт. Контрабандисты были задержаны.

"Правоохранители выяснили, что дельцы в течение 2017 снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили в особо крупных размерах психотропное вещество - амфетамин... Мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики", - говорится в сообщении.


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