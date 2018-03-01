Лысенко: В Кувейт хотели отправить контрабандой 92 кг амфетамина

Лысенко: В Кувейт хотели отправить контрабандой 92 кг амфетаминаСегодня, 18:30
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт против двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ, а также в попытке их контрабанды.
Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
В Одесской области сотрудниками прокуратуры и СБУ в области, а также Южного регионального управления Госпогранслужбы были обнаружены 92 кг контрабандного амфетамина, который должны были отправить в Кувейт. Контрабандисты были задержаны.
"Правоохранители выяснили, что дельцы в течение 2017 снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили в особо крупных размерах психотропное вещество - амфетамин... Мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики", - говорится в сообщении.