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Нацсовет реформ одобрил законопроект о валюте

Сегодня, 18:02 citynews.net.ua | Напечатать

Национальный совет реформ рассмотрел о одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте".

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

По словам главы государства, новый законодательный акт вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности. Президент подчеркнул, что данный законопроект является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики.

"Все они сразу почувствуют облегчение сразу после принятия закона. предприниматель должен делать бизнес конкурентоспособным, а государство должно помогать и защищать предпринимателя", - отметил Порошенко. Он также сообщил, что отменено постановление КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля", датированное 1992 годом.

"Прошло двадцать семь лет. Мир пошел вперед. А у нас валютное регулирование образца 92-го года", - сказал президент, и добавил, что в Украине сегодня более 10 тыс. предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ежегодно проводят 2,5 тыс. операций в год.


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