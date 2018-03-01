В Одесской области объявили штормовое предупреждение

В Одессе и области объявили штормовое предупреждение на завтра, 3 марта.

Об этом сообщают на официальном сайте города. "Штормовое предупреждение: ночью и днем 3 марта по г. Одесса и по Одесской области ожидается гололед, гололедица.

Температура ночью и днем от 0 до +2", - говорится в сообщении. Ночью по области местами порывы ветра 15-18 м/с, днем - 7-12 м/с.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, снежный накат, гололедица. Отметим, вчера также объявляли штормовое предупреждение на сегодня, 2 марта.

"Штормовое предупреждение: 2 марта утром и днем по Одессе, местами по области ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Днем порывы юго-восточного ветра 15-17 м/с. Такие погодные условия могут привести ко второму (желтому) уровню нарушения движения автотранспорта", - говорилось в сообщении