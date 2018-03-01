Порошенко призывает украинцев снизить температуру в домах на один градус

Президент Петр Порошенко поддержал предложение НАК «Нафтогаз Украины» на несколько дней снизить в домах температуру на один градус.

Об этом он написал в Twitter.

«Прикрути» – важная инициатива «Нафтогаза», который призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля», – отметил он.

По словам Порошенко, чтобы разрушить сценарий РФ достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус.