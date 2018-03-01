НКРСИ утвердила законопроект Нацполиции о блокировке сайтов по решению суда

Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила законопроект Нацполиции, разрешающий блокировать сайты на 3 года по решению суда, сообщает LIGA.net.

Законопроект призван имплементировать нормы европейской Конвенции о киберпреступности в украинское законодательство.

Новый законопроект разрешает временно блокировать сайты с информацией, распространение которой карается Уголовным кодексом. Срок блокировки может составлять "до 90 дней с возможностью продлить его до 3 лет". Блокировать доступ к сайтам можно только по решению суда.

Однако если нужно предотвратить тяжкое преступление, получить доступ к данным на серверах и мобильных телефонах можно и без постановления. Если информацию (в том числе зашифрованную) скопировать на месте не получается, правоохранители смогут изымать серверы на срок, необходимый для дешифровки.

Через весь законопроект прослеживается утверждение: провайдеры должны ограничивать доступ к ресурсам с помощью имеющихся технических возможностей. Однако, согласно одному из пунктов, провайдеры также обязаны формировать список конечных пользователей, их услуг со всеми данными, необходимыми для "однозначной и мгновенной идентификации личности каждого конечного потребителя".

Помимо этого, они должны хранить данные о трафике.