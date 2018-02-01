Полиция нашла водителя, который сбил двух пешеходов в Славянске и скрылся с места ДТП

Полиция установила водителя, который сбил двух пешеходов в Славянске 24 февраля и скрылся с места ДТП, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В субботу, 24 февраля, около 19.00 в полицию поступил вызов от сотрудников скорой помощи. Медики сообщили, что оказана помощь мужчине и женщине, у которых диагностированы многочисленные телесные повреждения. В дорожном происшествии пострадали 27-летняя жительница поселка Сергеевка и ее 32 - летний односельчанин. Мужчина в состоянии комы находится в больнице, состояние женщины медики оценили как средней тяжести. Водитель с места ДТП скрылся.

При осмотре места происшествия полицейские не обнаружили ни одной зацепки: фрагментов авто, которые могли бы указать на цвет и марку транспортного средства, следов шин или очевидцев события.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции установили временной промежуток, в который было совершено ДТП, изучили все видеозаписи с камер наружного наблюдения на пути возможного прохождения разыскиваемого автомобиля, опросили более 100 граждан и проверили более 50 автовладельцев.

Под подозрение попали сразу несколько транспортных средств. Полицейские проверили каждый автомобиль и их владельцев. После тщательной проверки был установлен виновник ДТП. Им оказался 42-летний житель Краматорска. Его автомобиль имел характерные механические повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.