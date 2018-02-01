В Сумах в супермаркет бросили две гранаты и «коктейль Молотова»

Сегодня, 28 февраля, около 4:00 в Сумах в одном из супермаркетов по улице Героев Крут неизвестные повредили витрину и забросили в помещение две гранаты и «коктейль Молотова», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Когда в магазине сработала сигнализация, на вызов прибыл наряд Управления полиции охраны, который обнаружил разбитую витрину торгового заведения. В середине помещения правоохранители и представители магазина обнаружили следы, характерные для взрыва. Пострадавших нет, пожара также не было», – говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный сообщил, что около 4:00 двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. «После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали», - рассказал он.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.ст. 194 ч.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 263 ч.1 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) УК Украины.

Полиция принимает меры по розыску злоумышленников и обращается за помощью к гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь следствию, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции. Анонимность гарантируется.