Еврокомиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро

Европейская комиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро помощи. Такое решение принято комиссией в среду, 28 февраля.

Согласно сообщению комиссии, средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

При этом, комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес подчеркнул, что ситуация с социальным обеспечением на территории АТО близка к гуманитарному кризису, и недопущение этого является приоритетом для ЕС.

"Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. В случае необходимости, где бы эти люди ни находились, помощь им является приоритетом для ЕС. Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей", - заявил он.