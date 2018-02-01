Из-за непогоды Арабатскую стрелку отрезало от материка

Из-за непогоды, сопровождавшейся сильным ветром и штормом, Арабатская стрелка (коса в Херсонской области) оказалась отрезана от сообщения с материковой частью Украины.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Как сообщается, дорога Геническ-Стрелковое оказалась затоплена, местами уровень воды достиг 1 метра. Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено.

Согласно сообщениям, на работу не может попасть глава Генической горадминистрации, а один автомобиль при попытке проезда по затопленной дороге смыло в озеро Сиваш. К счастью, машину удалось вытянуть. На месте работает спецтехника ГСЧС.