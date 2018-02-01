КСУ признал неконституционным налогообложение пенсий

Конституционный суд Украины признал неконституционным налогообложение пенсий.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

"Конституционный суд Украины решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, которым предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий (включая сумму их индексации, начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания", - говорится в сообщении.