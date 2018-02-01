Гройсман сообщил, когда в Украине может начаться системное снижение цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течение нескольких лет Украина выйдет на полное обеспечение собственным газом, что позволит начать системное снижение цен на газ.

Об этом Гройсман заявил в ходе заседания правительства.

"Я вижу, что в течение нескольких лет мы выйдем на полное обеспечение собственным газом Украины и это будет означать, что мы начнем системное снижение цен на газ. Это будет правильным шагом. Мы увеличили добычу собственного газа и будем это делать и в 2018, 2019 и 2020 годах", - заявил Гройсман.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, у Украины есть все возможности, чтобы через несколько лет перейти на полную энергонезависимость. Он добавил, что вопрос тарифов и качества коммунальных услуг - один из самых актуальных и его решение - это системная работа центральной и местной власти.

"Правильные меры по энергосбережению могут снизить (коммунальные) счета в 2-3 раза. Ключевой вопрос - сколько мы потребляем тепла, и вопрос энергоэффективности выходит здесь на передний план. Котельные должны быть современными и высокоэффективными, трубы к домам - заменены и изолированы, чтобы они не грели землю и воздух. В домах нужно утеплить стены, установить окна, индивидуальные пункты, которые не допускают потерь тепла. Это вопрос регулирования и потребления и ответственность за это несет местная власть", - подчеркнул он.