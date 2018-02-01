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Одесская область отправила 100 резервистов на учения - для боевого слаживания

Вчера, 18:25 citynews.net.ua | Напечатать

Одесская область отправила 100 резервистов на учения - для боевого слаживанияНа сборном пункте Одесского областного военкомата состоялась очередная отправка более 100 резервистов оперативного резерва в одну из ВЧ оперативного командования «Юг». Цель мероприятия - провести боевое слаживание, сообщили в Минобороны Украины.

По плану сборов, резервисты, которые уже имеют боевой опыт, пройдут индивидуальную подготовку по военно-учетным специальностям, а также боевое слаживание в составе подразделений. Продолжение профессиональной подготовки резервистов состоится на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил заместитель областного военного комиссара - начальник моблизацийного отдела полковник Сергей Лобан, главной целью учебных сборов является сохранение обученных ресурсов и планомерная подготовка резервистов для комплектования ВС Украины и других военных формирований личным составом в мирное и военное время, повышение квалификационного уровня резервистов в военном деле.

После завершения собрания резервисты в добровольном порядке могут заключить контракт для прохождения службы в воинских частях ВС Украины по собственному выбору.

Также из областного сборного пункта в учебные центры ВС Украины для получения базовой и профессиональной военной подготовки было отправлено 20 кандидатов на прохождение военной службы по контракту.


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