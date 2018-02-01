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Осужденный в РФ журналист Сущенко встретился с женой и дочерью

Сегодня, 17:13 citynews.net.ua | Напечатать

Осужденный в России журналист Роман Сущенко встретился в СИЗО "Лефортово" с женой и дочерью.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Только что закончилось очередное свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в тюрьме Лефортово", - написал Фейгин. Как сообщает "Укринформ", свидание украинского журналиста с семьей длилось около часа.

"Свидание Романа Сущенко с женой и дочерью в" Лефортово "длилось около часа. Анжелика и Юлия показали Роману свежие фотографии близких и рисунки от сына. Передали новости, приветы от друзей", - рассказал Фегин журналистам.

Он отметил, что скорее всего это было последнее свидание, поскольку далее воасти РФ всеми бюрократическими методами будут препятствовать встречам, тем более, что сегодняшний визит семьи был внеочередным.

"Нам пошли навстречу в организации этого свидания. Это объясняется тем, что имя Сущенко на слуху, оно упоминается в переговорах первых лиц", - пояснил авдокат.


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