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Рева рассказал детали о планах правительства реформировать ЕСВ

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство разрабатывает законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты Единого социального взноса.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заявил министр социальной политики Андрей Рева. Принятие этого законопроекта позволит увеличить поступления Пенсионного фонда без увеличения ставки ЕСВ,  уточнил чиновник.

"Речь идет о введении регрессивной шкалы уплаты ЕСВ на всю сумму полученной зарплаты. Сумма (с которой взымается ЕСВ, - ред.) будет расти, но процент снижаться", - сказал Рева. На данный момент предельная сумма, с которой взымается единый соцвзнос по ставке 22%, ограничена 15 минимальными зарплатами - 55,8 тыс. гривен.

"После введения регрессивной шкалы уплаты ЕСВ без ограничения суммы зарплаты бюджет Пенсионного фонда дополнительно получит 5 миллиардов гривен", - сказал Рева. По словам министр, это нововведение коснется 60 тыс. человек, получающих высокие зарплаты.


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