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Стали известны причины обесточивания поселка и КПВВ на Донбассе

Сегодня, 15:46 citynews.net.ua | Напечатать

Причиной обесточивания поселка Майорском (Донецкая область) и одноименного контрольного пункта въезда-выезда (стало повреждение линии электропередач.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Перебои со светом в Майорскком связаны с повреждением линии электропередач "Курдюмовка-Майорск", которая обеспечивает один 50-квартирный дом и КПВВ. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что КПВВ сейчас работает в штатном режиме благодаря использованию генераторов.


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