Стали известны причины обесточивания поселка и КПВВ на Донбассе

Причиной обесточивания поселка Майорском (Донецкая область) и одноименного контрольного пункта въезда-выезда (стало повреждение линии электропередач.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Перебои со светом в Майорскком связаны с повреждением линии электропередач "Курдюмовка-Майорск", которая обеспечивает один 50-квартирный дом и КПВВ. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что КПВВ сейчас работает в штатном режиме благодаря использованию генераторов.