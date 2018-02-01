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В Украину доставили новую партию вакцины против кори

Сегодня, 15:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Украину доставлено 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) UNICEF Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения України.

Отмечается, что 220 тысяч доз вакцины КПК, закупленные за средства государственного бюджета, будут распределены в регионы.

"Это вакцина Приорикс/Priorix производства GlaxoSmithKline, Бельгия, которая имеет государственную регистрацию и переквалифицирована ВОЗ. Она эффективна и безопасна, и предоставляется государством бесплатно", - говорится в сообщении. В Минздраве отметили, что, согласно графику поставок, новая партия должна прибыть в Украину только в апреле.

"Однако, исходя из роста охвата вакцинацией против кори детей и, соответственно, большем использовании вакцины, Минздрав заказал ускоренную доставку вакцины КПК. Призываем родителей по всей Украине вакцинировать своих детей от такого опасного заболевания, как корь, а врачей - поощрять пациентов к вакцинации", - отметили в министерстве.


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