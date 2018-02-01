ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на Вечном огне

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в незаконном аресте Анны Синьковой, однако не оспорил решение украинских судов о признании ее преступницей за осквернение могилы Неизвестного солдата.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, вынесенном во вторник 27 февраля, сообщает Европейская правда.

В декабре 2010 года Анна Синькова приняла участие в перформансе, во время которого несколько человек жарили яичницу и сосиски на Вечном огне на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Впоследствии она опубликовала съемку этого перформанса в Youtube, а через некоторое время ее арестовали по обвинению в хулиганстве.

Синькова провела под арестом три месяца, с 29 марта по 17 июня 2011 года, а впоследствии суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.

Еще в 2011 году девушка пожаловалась в ЕСПЧ на нарушение своих прав по ряду эпизодов. Она считала незаконным ее первоначальный арест; пожаловалась на то, что она оставалась за решеткой даже после того, как срок ареста истек; приговор она считала нарушением права на свободу слова; и все дело, по ее убеждению, имело признаки политического преследования.

Европейский суд по правам человека в своем решении от 27 февраля отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам.

В частности, ЕСПЧ не увидел достаточных аргументов в пользу того, что дело имеет признаки политического преследования. Отдельно отмечается, что осуждение за надругательство над захоронением нельзя считать ограничением свободы слова. «Суд не может согласиться с утверждением заявительницы о том, что ее поведение на мемориале не является презрительным по отношению к тем, в честь кого этот памятник был установлен», – говорится, в частности, в решении.

Суд, среди прочего, отметил, что Вечный огонь – это не «просто газ», как на том настаивала заявительница.

Также страсбургский суд не нашел нарушений в первоначальном аресте девушки. В то же время тот факт, что ее держали в СИЗО почти месяц после того, как срок ареста истек (а после этого государство никак не возместило девушке ущерб), стал достаточным поводом, чтобы утверждать о нарушении Украиной Европейской конвенции по правам человека.

Из-за этого эпизода Украина обязана выплатить Синьковой компенсацию в сумме 4000 евро.