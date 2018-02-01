Дело рассматривалась Орджоникидзевским районным судом города Мариуполя.

Установлено, что 7 ноября 2016 г. на пр. Победы в Левобережном районе военнослужащий полка "Азов", проходивший службу в должности санитара, шел по улице, когда его окликнул незнакомый мужчина. Боец остановился, а незнакомец приблизился к нему и стал угрожать убийством, конфликтуя с добровольцем из-за различия в политических убеждениях. Потом он стать толкать бойца, хватать его за одежду, а после принялся душить.

"Понимая, что нападавший физически сильнее его и находится в состоянии алкогольного опьянения, боец «Азова» воспринял угрозы как реальные, вытащил нож из нагрудного кармана куртки и ранил нападавшего. Однако тот не отступал и продолжил толкать бойца, сбил его с ног. Борьба мужчин продолжилась уже на земле, в ходе которой «азовец» хаотично нанес удар ножом и попал в шею мариупольцу. Ранение оказалось смертельным", - пишет сайт.

Решением суда боец полка «Азов» признан виновным по ст. 118 ч. 1 (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Бойцу назначили наказание в виде 2 лет служебного ограничения для военнослужащих с вычетом в доход государства 20% денежного обеспечения ежемесячно