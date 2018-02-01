Боксеры сборной Украины завоевали три медали на турнире Странджа-2018

Сборная Украины по боксу выиграла три медали на одном из самых престижных международных турниров - Странджа-2018, который прошел в Болгарии в 69 раз.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

Золото добыли бронзовый призер чемпионата Европы-2017 в весе до 52 кг Дмитрий Замотаев и бронзовый призер прошлогоднего первенства в Болгарии в весе до 81 кг Валерий Харламов. Серебро досталось лидеру сборной Украины в весе до 64 кг Ивану Данче. Благодаря этим трем наградам сборная Украины попала в лидирующую тройку в общем медальном зачете Странджа-2018.

Отметим, что этот турнир стал для нашей команды вторым в сезоне после соревнований в Венгрии, где два золота выиграли Тимур Беляк и Игорь Шевадзуцький. Следующий старт украинских боксеров состоится в Финляндии с 9 по 11 марта.