Смертельное ДТП под Киевом: Гражданину Сербии сообщено о подозрении

Смертельное ДТП под Киевом: Гражданину Сербии сообщено о подозренииСегодня, 12:21
Гражданину Сербии, который совершил смертельное ДТП на Бориспольском шоссе, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
26 февраля около 12:40, двигаясь по Бориспольскому шоссе в направлении Борисполя, 41-летний гражданин Сербии, находясь за рулем автомобиля MAN, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, который в аварийном состоянии стоял во второй полосе дороги.
Как следствие, водитель авто ГАЗ, который проводил замену левого заднего колеса, погиб на месте ДТП.
Гражданина Сербии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ему инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Прокуратурой города подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Следствие продолжается