Китайская компания хочет запустить в Украину контейнерный поезд

Китайский оператор железнодорожного сообщения Wuhan Han'ou International Logistics Co планирует запустить контейнерные поезда по новым маршрутам, в частности в Украину. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой ChinaDaily.

Компания намерена открыть новые маршруты из Ухань в Украину, Турцию и Иран. Согласно прогнозам оператора, в 2018 году в Европу отправят около 500 грузовых поездов в сравнении с 377 (34 тыс. контейнеров) годом ранее.

Первая китайско-европейская линия была запущена в 2011 году между китайским мегаполисом Чунцина и немецким Дуйсбургом. В целом железнодорожные услуги Китая и Европы доступны в 28 городах Китая и 29 городах в 11 европейских странах. С начала работы в 2011 году между китайскими и европейскими городами было совершено более 4 тыс. грузовых поездок.