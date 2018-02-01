В Ужгороде снова горело Общество венгерской культуры

В Ужгороде снова произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры.

По данным полиции Закарпатья, 27 февраля, в 03:00 поступило сообщение от сотрудников ГосЧС о пожаре в офисном помещении на Православной набережной.

На месте происшествия работали сотрудники Ужгородского отделения полиции и Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.