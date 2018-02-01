Суд арестовал имущество Труханова

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органов, пишет РБК-Украина

"Да, имущество арестовано. Это недвижимость, земельные участки, все, что есть в реестрах.. То, имущество, которое не изъято стороной обвинения. Обыск не проводился, ничего не изымалось. Закон предусматривает такую возможность (арест банковских счетов, - ред.). Его жена и родственники не фигурируют по этому делу", - сообщил собеседник издания.