В Константиновке под колесами поезда погиб мужчина

В Константиновке (Донецкая область) мужчина бросился под поезд, чтобы свести счеты с жизнью. Об этом сообщил начальник Константиновского отделения полиции Виталий Хиврич.

Мужчина 1960 года рождения проник на станцию – в место, где отстаиваются поезда. Дождавшись, когда тронется товарный состав, он лег на железнодорожное полотно. Машинист заметил мужчину и попытался предотвратить трагедию. Он передал по рации сообщение о сложившейся ситуации и пытался остановить движущийся состав, пишет Знамя индустрии.

Остановить локомотив вовремя не удалось. Мужчина на рельсах погиб.

Виталий Хиврич, основываясь на показаниях соседей погибшего, отметил, что мужчина вел одинокий и замкнутый образ жизни. Прилюдно он не раз высказывал мысль о желании уйти из жизни.