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В Харькове без тепла остаются 35 жилых домов

Сегодня, 14:44 citynews.net.ua | Напечатать

Теплоснабжение до сих пор отсутствует в 35 жилых домах Харькова.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили  в пресс-службе Минрегиона.

По его словам, теплоснабжение социальных объектов Харькова полностью восстановлено. По резервной линии тепломагистрали запущен теплоноситель в жилые дома.

«В городе работает оперативная группа во главе с заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуардом Булыжником и первым заместителем Председателя ГосЧС Олегом Мельчуцким. В ближайшее время ожидаем завершения работ по основной линии, которая позволит восстановить теплоснабжение в микрорайоне в штатном режиме», - заявил Зубко.

Вице-премьер-министр отметил отсутствие коммуникации органов местного самоуправления Харькова с жителями микрорайона об ухудшении погодных условий, ремонтных работ по восстановлению теплоснабжения, а также размещения пунктов обогрева. «В городе была очень сложная ситуация, ведь большой объем жилого сектора, медицинских и социальных учреждений остались без теплоснабжения в условиях ухудшения погодных условий. Попытки относительно самостоятельного восстановления тепла не дали никакого эффекта. В ночь с пятницы на субботу состоялись повторные аварийные ситуации и несколько прорывов. Параллельно, благодаря действиям ГосЧС и органов местного самоуправления были включены тепловые машины для обогрева медицинских и социальных учреждений», - рассказал Зубко.

Он сообщил, что сейчас развернуто 10 пунктов обогрева: 4 стационарных пункта в школах и 6 мобильных пунктов ГосЧС. Чиновник поблагодарил Харьковскую ОГА и территориальные органы ГосЧС за слаженные действия во время ликвидации аварии.


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