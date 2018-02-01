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Суд счел обоснованным подозрение Труханову

Сегодня, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать

Соломенский районный суд Киева признал обоснованным, но риски недоказанными. Об этом говорится в полном тексте определения об избрании меры пресечения от 15 февраля, передает "Судебный репортер".

Так, суд отметил, что подозрение полностью соответствует требованиям Европейского суда по правам человека относительно понятия "обоснованности".

В подтверждение обоснованности суду были предоставлены документы по переходу права собственности на помещения бывшего завода "Краян", переписку между ООО "Элит Девелопмент" и Одесским городским советом по поводу приобретения помещения, решение горсовета о даче согласия на приобретение в собственность помещения, замечания юридического департамента горсовета, информация из системы Prozorro о закупке услуг ремонта помещений и др.

Однако, суд считает, что не нашли своего подтверждения доводы прокурора о существовании риска сокрытия Труханова от органов досудебного расследования. 

В частности, суд в качестве примера привел случай, что, узнав о вручении ему подозрения служебными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины через администрацию Одесского городского совета, Труханов "срочно отложил свою служебную командировку в г. Прагу и через своего защитника сообщил НАБУ о своем прибытии 14.02.2018 г. в 08:20 часов в Украину. Во время задержания сопротивления не оказывал".

Суд также не признал риск уничтожения доказательств по делу, поскольку из информации, предоставленной прокурором, усматривается, что все необходимые вещи и документы уже изъяты. Доказанным суд признал риск влияния Труханова на свидетелей и других подозреваемых, которые являются его подчиненными.


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