Из-за ухудшения погоды в Одессе закрывают школы детсады

Из-за ухудшения погодных условий завтра в Одессе не будут работать школы и, частично, детские сады.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает «Думская».

Синоптики прогнозируют на вторник, 27 февраля, дальнейшее снижение температуры, а также сильный снегопад. В связи с этим решено отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

Как сообщили в мэрии, в детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости.

Городские власти просят родителей оставить завтра детей дома.