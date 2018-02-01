В Египте убили 27-летнюю украинку

21 февраля в Египте, в Хургаде убили 27-летнюю гражданку Украины, которая проживала там в гражданском браке с египтянином.

Об этом сегодня в комментарии 112.ua сообщил спикер Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле посольства Украины в Египте", - сообщил Кирилич.

Местные СМИ пишут, что украинка работала в местном отеле, а ее муж - в супермаркете. Именно он, по данным журналистов, обнаружил тело в квартире, которую они вместе снимали. По непроверенной информации, девушке нанесли около 10 ударов ножом.