В Харьковской области педофил задержан при попытке похитить ребенка с детской площадки

Ранее осужденный задержан при попытке похитить 9-летнего ребенка с детской площадки в Харьковской области, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации руководителя Дергачевской местной прокуратуры Владимира Песоцкого, 45-летнего злоумышленника задержали "на горячем" 21 февраля.

"Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию", - рассказал Песоцкий.

Злоумышленником оказался мужчина, который уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 года вернулся из мест лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст.146 УК Украины и избрания меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Сейчас следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.