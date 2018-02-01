В Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове администратора антиукраинских групп в российских социальных сетях.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Так, было установлено, что местный житель создал в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществлял администрирование и модерирование антиукраинских сообществ. По предварительной информации, в созданные им объединения входило более 20 тысяч участников.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник размещал на страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризировал деятельность террористических организаций "ЛНР/ДНР", распространял информацию для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в ходе обіска была изъята компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности.