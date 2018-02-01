Родители учащихся ОШ №4 в Мирнограде протестуют против решения горадминистрации о переводе детей в здание школы-интерната.

Об этом сообщает ddk.dn.ua.

Камнем преткновения стало здание ОШ №4, в которое отдел образования намерен переместить городской Дом творчества. Родители учеников против такого решения, так как школа-интернат находится, по их словам, в неудовлетворительном состоянии - в отличие от ОШ №4, где был произведен капитальный ремонт за средства родителей и учебного заведения.

Городская власть не видит в данной ситуации никакой проблемы и уверяет родителей, что помещения школы-интерната также будут приведены в надлежащий вид.

Однако родители и общественность не понимают, для чего переселять учащихся ОШ №4 и вкладывать колоссальные средства в ремонт помещений интерната, если можно меньшие ресурсы направить на ремонт Дома творчества.

По словам начальника Мирноградского отдела образования Натальи Лийки, местная власть не может рассматривать такой вариант, так как помещение Дома творчества находится не в коммунальной собственности, а принадлежит государственному предприятию "Мирноградуголь".

На данный момент родителями было собрано 250 подписей против перевода детей.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято Мирноградским городским советом.