НАБУ обнародовало схему хищения средств Одесского горсовета

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали подробную схему завладения средствами Одесского городского бюджета при продаже зданий ОАО "Краян".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что по данным следствия, в первой половине 2016 года Одесский городской глава Геннадий Труханов договорился с лицами, которые фактически контролируют ЗАО UAB Naster, ООО VALTON GROUP LP и ООО "Девелопмент Элит" о завладении средствами местного бюджета Одессы.

Так, следствием установлено, что с июля по декабрь 2016 года Труханов вместе с другими должностными лицами городского совета, используя служебное положение, совершили ряд действий, направленных на реализацию замысла. В частности для создания условий для завладения средствами городского бюджета, указанные лица в начале октября 2016 года привлекли к совершению сделки директора субъекта оценочной деятельности, который определил заранее установленную и заведомо завышенную стоимость объекта оценки в сумме 185 млн гривен.

Следствие считает, что участники коррупционной схемы донесли депутатам горсовета заведомо ложную информацию о неотложности рассмотрения вопроса о приобретении помещения, обусловленную якобы необходимостью представления документов в установленные сроки. Кроме того, депутатов заверили, что цена на помещения является объективной, проверенной уполномоченными должностными лицами профильных исполнительных органов совета и постоянной комиссии, которые отвечали за подготовку проекта решения, а расходы на его покупку являются экономически обоснованными, хотя на самом деле это было не так.

Кроме того, служебные лица Одесского городского совета длительное время не подавали НАБУ документы, подготовленные субъектом оценочной деятельности. Документы были изъяты работниками НАБУ только в результате обыска в помещении Одесского горсовета.

Таким образом задействованные лица обеспечили принятие депутатским корпусом решения о предоставлении согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной общины здания "Краян" по заведомо завышенной цене - в размере 185 млн гривен. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.