Порошенко допросят по видеосвязи из АП

Суд разрешил допросить Президента Петра Порошенко по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича по видеосвязи.

Такое решение озвучил председательствующий судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.

Он отметил, что сторона обвинения предоставила достаточно доказательств того, чтобы разрешить свидетелю Порошенко свидетельствовать дистанционно в режиме видеоконференции.

Поэтому, по его словам, суд принял решение удовлетворить ходатайство стороны обвинения.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко добавил, что у президента 21 февраля назначены международные встречи и телефонные переговоры, потому предупредил суд о возможных перерывах во время допроса, для обеспечения полноценной работы президента.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что не согласен на перерывы и обратился в суд с просьбой перенести допрос Порошенко, отметив, что у стороны защиты есть более 200 вопросов к действующему президенту, которые она не успеет поставить, если будут перерывы в полуторачасовом допросе свидетеля.

Судья Девятко заверил, что у стороны защиты будет вдвое больше времени для допроса президента, чем у прокуроров, и у адвокатов будет возможность задать Порошенко все вопросы

Суд ушел на 15-минутный перерыв для организации видеоконференции из Администрации Президента