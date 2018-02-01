Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении Коцабы

Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокурору прокуратуры Ивано-Франковской области обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Руслана Коцабы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч1 ст. 114-1 УК Украины вместе с другими материалами уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

К такому выводу суд пришел на основании анализа самого обвинительного акта, составленного и утвержденного еще в марте 2015 года.

«Указанное процессуальное решение прокурора не отвечает требованиям п. 5 ч. 2 ст. 291 УПК Украины, поскольку не содержит формулировки обвинения Коцабы в соответствии с положениями процессуального закона, так как в нем содержится лишь изложение фактических обстоятельств уголовных правонарушений, которые прокурор считает установленными, и правовая квалификация уголовных преступлений», - пояснили в суде.

Кроме того, данный обвинительный акт также не содержит ссылок о том, что Коцаба обвиняется в совершении инкриминируемых ему уголовных преступлений, так как в нем имеются лишь сведения о подозрениях Коцабы в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.1 ст.114-1 УК Украины.

В своем постановлении от 7 декабря 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киевской области, выводы и мотивы которой являются обязательными для суда первой инстанции при новом рассмотрении этого производства, в частности указывает, что поскольку в обвинительном акте в отношении Коцабы, не было сформулировано обвинение в совершении инкриминируемых ему уголовных преступлений, суд первой инстанции не имел правовых оснований для назначения судебного разбирательства уголовного производства.

Принимая во внимание то, что обвинительный акт не соответствует требованиям ст. 291 УПК Украины, что препятствует назначению уголовного судопроизводства к судебному разбирательству на основании этого обвинительного акта, коллегия судей сочла необходимым вернуть обвинительный акт прокурору для устранения выявленных нарушений.

Прокурор вправе повторно направить в суд обвинительный акт после устранения указанных в постановлении нарушений.

Напомним, журналиста Руслана Коцабу задержали в феврале 2015 после того, как он распространил обращение об отказе от мобилизации. Его обвиняли по ч.1 ст.111 (Государственная измена) и ч.1 ст.114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) УК Украины.